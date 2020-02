VIDEO: Nečekaná přátelství. Jak si zvířata navzájem pomáhají?

Nosorožec a pták zvaný klubák. Co je to za nesourodý pár? Nenech se zmýlit, je to sehraná dvojka! Vzájemně si během dne vypomáhají. Jeden má díky tomu sytý žaludek a druhého zase nesvědí kůže.